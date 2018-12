Durch den Iran zu reisen heißt in dieser Zeit immer, auch einen politischen Film zu machen. Denn die Sanktionen der USA treffen jeden und sind Thema in jeder Familie, bei jedem Treffen. Die Auswirkungen sind überall spürbar. Doch die Iraner wollen den Anschluss an die Welt nicht verlieren, vor allem die jungen Leute. Sie sind über das Internet vernetzt, kennen sich aus, sind gut gebildet und kritisch gegenüber der Politik und ihrer Regierung. Viele wollen ihr Glück im Ausland suchen. Doch die allermeisten wollen bleiben und helfen, den Iran nach vorne zu bringen. Und so bleibt am Ende das Bild, das Feyzollah Haghighi, der alte Teppichmacher aus Isfahan, zeichnet, als er uns mitnimmt in seinen Granatapfelhain am Rande der Stadt. Er hält die rote Frucht in unsere Kamera. "Die Schale außen ist bitter, wie unsere wirtschaftliche Situation im Moment," sagt Haghighi, "aber innen ist der Granatapfel voller süßer Kerne. Genau so angenehm und süß wie der Iran."