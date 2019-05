In Europa schließlich haben Großbritannien, Frankreich und Deutschland eine Zweckgesellschaft namens Instex (Instrument in Support of Trade Exchanges) für den Handel mit dem Iran gegründet. Die Gesellschaft mit Sitz in Paris soll Zahlungen zwischen den Ländern und dem Iran hinfällig machen und so die Sanktionen unterlaufen. Einfach gesprochen handelt es sich um eine Art Tauschbörse: Waren gegen Öl. So müssen nicht Banken die Geschäfte abwickeln und so zum Ziel neuer US-Sanktionen werden. Allerdings wird der Iran langsam ungeduldig, weil die Tauschbörse praktisch noch nicht in Betrieb gegangen ist. Auch hier dürften Abwägungen seitens der Europäer eine Rolle spielen, die derzeit eine Lösung im Handelskonflikt mit den USA suchen.