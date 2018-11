In der Theorie kann so etwas funktionieren, aber in der Praxis habe ich doch große Zweifel. Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Diba

In Brüssel denken die Verantwortlichen darüber nach, eine Zweckgesellschaft ins Leben zu rufen. Sie könnte den Zahlungsverkehr umgehen, indem sie Tauschgeschäfte ermöglicht: Öl beispielsweise aus dem Iran im Tausch gegen Waren europäischer Unternehmen. Ein derart gestalteter Tauschhandel würde ohne das Swift-System den Handel ermöglichen. "In der Theorie kann so etwas funktionieren, aber in der Praxis habe ich doch große Zweifel", meint aber der Chefvolkswirt der ING Diba, Carsten Brzeski. "Man hat gesehen, dass es in der europäischen Diskussion viele Unsicherheiten gibt: Es gibt beispielsweise kein Land, das so eine Gesellschaft in seinem eigenen Land haben will."



So bleibt es vorerst bei verbalem Gegendruck aus Europa in Richtung der USA: Die Europäische Union hat mitgeteilt, sie bedauere zutiefst die neuen Sanktionen der USA gegen den Iran. EU, Deutschland, Frankreich und Großbritannien schrieben in einer gemeinsamen Erklärung, sie wollten europäische Wirtschaftsakteure schützen, die in "legitimen Geschäftsbeziehungen mit dem Iran" stünden. Nur wie - auf diese Frage haben die Europäer noch keine bündige Antwort gefunden.