Der geschäftsführende amerikanische UN-Botschafter Jonathan Cohen betonte indes, Ziel der Regierung von Präsident Donald Trump sei es, Teheran an den Verhandlungstisch zurückzubekommen. Die Diplomaten äußerten sich am Montag nach einer nichtöffentlichen Sitzung des Sicherheitsrats zu jüngsten Angriffen auf Tanker im Persischen Golf und den Abschuss einer US-Drohne durch den Iran vergangene Woche.



Irans UN-Botschafter Rawanchi bezeichnete die neuen Strafmaßnahmen als weiteres Zeichen einer Feindseligkeit der USA gegenüber dem iranischen Volk. Die Trump-Regierung sollte die Spannungen abbauen, indem sie ihre militärischen Abenteuer in der Region stoppe, seine "Marine-Armada" zurückziehe und vom Wirtschaftskrieg gegen Teheran abrücke, forderte er. Er schließe sich zwar dem Appell von UN-Generalsekretär António Guterres zur Deeskalation in der Golfregion an. Doch hänge dies von den USA ab, nicht vom Iran. Zudem rief Rawanchi Guterres auf, "einen echten regionalen Dialog über regionale Sicherheit" in die Wege zu leiten.