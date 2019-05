Eine Reaktion der USA auf das iranische Ultimatum gab es zunächst nicht. Allerdings hat das Weiße Haus bereits am Sonntag die Entsendung eines Flugzeugträgers und eines Bombergeschwaders an den Persischen Golf angekündigt. Aus dem US-Verteidigungsministerium verlautete, es gebe Indizien dafür, dass Teheran und dessen Verbündete einen Angriff auf US-Truppen in der Region vorbereiteten.



US-Außenminister Mike Pompeo flog am Dienstag äußerst kurzfristig statt zu einem vereinbarten Besuch in Berlin nach Bagdad. Der Besuch im Irak begann am Abend und endete in der gleichen Nacht.