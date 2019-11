Trumps Sicherheitsberater Robert O'Brien. Archivbild

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran hat die Bundesregierung die US-Forderung nach harten Sanktionen erneut zurückgewiesen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betonte, Deutschland teile Washingtons Ansatz des maximalen Drucks nicht und arbeite stattdessen am Erhalt des Abkommens mit Teheran.



Donald Trumps Sicherheitsberater Robert O'Brien hatte die Bundesregierung zuvor via "Bild"-Zeitung dazu aufgefordert, "umfassende Sanktionen" zu verhängen, um den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen.