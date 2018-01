In vier Sprachen protestieren sie und hoffen, dass die EU bei den Gesprächen vielleicht doch noch den Demonstranten in Iran den Rücken stärkt. Wenn, dann wird das allenfalls höchst vorsichtig passieren: "Auch die Lage in Iran wird zur Sprache kommen", ließ Sigmar Gabriel am Morgen wissen. "Es war wichtig, dass Präsident Rohani erklärt hat, dass das iranische Volk ein Recht hat, in seiner Unzufriedenheit ernst genommen und mit seinen legitimen Forderungen gehört zu werden, und dass Missstände behoben werden müssen. Wir können dies nur begrüßen und die iranische Regierung ermutigen, diesen Dialog zu führen." So deutlich wie der Protest der Demonstranten wird die von Irans Gesprächspartnern in Brüssel heute eindeutig nicht ausfallen.