Im Rahmen des G7-Gipfels in Biarritz am vergangenen Wochenende kommt Bewegung in den Konflikt. Der iranische Außenminister Dschawad Sarif kommt überraschend nach Biarritz und trifft Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Zum Abschluss des Gipfels erklärt sich Trump dann grundsätzlich zu einem Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani bereit. Dieser fordert jedoch am Dienstag, dass die USA in dem Konflikt "den ersten Schritt machen" müssten.