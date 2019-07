Iran warnt Europa vor der Entsendung einer Marineflotte in die Golf-Region und hat zugleich den Gesprächsfaden im Streit über sein Atomprogramm wieder aufgenommen. Ein Regierungssprecher in Teheran sprach am Sonntag mit Blick auf eine europäische Flotte im Golf von einem "feindlichen Signal". Laut Präsident Hassan Ruhani wäre die Präsenz ausländischer Truppen in der Region ein "Hauptgrund für Spannungen". An den britischen Premierminister Boris Johnson schrieb er: "Ich hoffe, dass Ihre Erkenntnisse (als ehemaliger Außenminister) und ihre Reise nach Teheran eine große Hilfe sein werden, um die derzeitigen Hürden zu überwinden und die bilateralen Beziehungen auszubauen."