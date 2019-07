Straße von Hormus und der Golf von Oman.

Quelle: -/The Visible Earth/NASA/dpa

Die US-Marine hat laut Präsident Donald Trump in der Straße von Hormus eine iranische Drohne zerstört. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif entgegnete am Sitz der Vereinten Nationen in New York, der Iran habe keine Informationen über den Verlust einer Drohne.



Trump erklärte in Washington, die Drohne sei dem Schiff sehr nahe gekommen und habe die Sicherheit des Schiffes und seiner Crew bedroht. Warnungen seien ignoriert worden. Die Drohne sei daraufhin zerstört worden.