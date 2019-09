Der Iran hat Gaszentrifugen in Betrieb genommen, die Uran deutlich stärker anreichern können, als im Atomvertrag von 2015 vereinbart. Es werde an moderneren und schnelleren Zentrifugen gearbeitet, um die Urananreicherung schneller und effektiver zu machen, gab der Sprecher der iranischen Atomorganisation (AEOI), Behrus Kamalwandi, am Samstag bekannt. "Die Zusammenarbeit mit der internationalen Atombehörde werden wir aber auch in dieser neuen Phase weiterführen und auch den Zugang von IAEA-Inspektoren zu den Anlagen nicht einschränken", sagte Kamalwandi.