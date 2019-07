Ebenso wie die zaghaften Versuche der Europäer, mit komplizierten Zahlungsinstrumenten wie "Instex" den Handel mit dem Iran doch noch in Gang zu bringen. Eine politische Geste, die Europas Festhalten am Abkommen unterstreichen soll. Mehr nicht.



Die schlichte Wahrheit ist: Banken machen derzeit einen großen Bogen um jedes Geschäft mit iranischer Beteiligung. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an die millionenschweren Bußgelder, zu deren Zahlung große europäische Kreditinstitute in der Vergangenheit in den USA verurteilt wurden, weil sie frühere Iransanktionen unterlaufen hatten. Und ohne Banken, die den Kredit- und Zahlungsverkehr abwickeln, geht es nicht. Die Zahlen sind deutlich: Im ersten Quartal 2019 wurden nach Informationen der Deutsch-Iranischen Handelskammer noch deutsche Waren im Wert von 340 Millionen Euro nach Iran exportiert - halb so viel wie im Vorjahreszeitraum. Iranische Importe in Deutschland halbierten sich ebenfalls auf rund 60 Millionen Euro.



Die Fronten in Washington und Teheran sind zunehmend verhärtet. Keine Seite möchte den ersten Schritt zur Deeskalation machen, so scheint es. Eine diplomatische Lösung des Konflikts rückt so in immer weitere Ferne. Und Europa hat nicht mehr das nötige Gewicht, um als Vermittler sanften Druck auszuüben. Weder in Teheran, noch in Washington.



Luc Walpot ist ZDF-Türkei-Korrespondent.