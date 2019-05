Für unseren ärmeren Teil der Gesellschaft ist das Leben zurzeit sehr hart. Meine Kinder sitzen zu Hause rum, sind arbeitslos. Tahere Mabudi

So wie Masud Khatibi denken viele Iranerinnen und Iraner. Und wie Masud Khatibi unterstützen immer mehr Menschen den harten Kurs ihrer Regierung. "Wir müssen raus aus dem Atom-Deal", sagt Ali Sharifi, der regelmäßig an den Freitagdemonstrationen teilnimmt. "Wir wurden von Anfang an belogen, und sie werden uns immer weiter belügen!" Auch viele Frauen im schwarzen Tschador kommen vom Gebet. "Die Lage im Land ist unerträglich", sagt Tahere Mabudi. Die Hausfrau und Mutter muss mit sehr wenig Geld auskommen und klagt über den Druck durch die US-Sanktionen gegen den Iran. "Für unseren ärmeren Teil der Gesellschaft ist das Leben zurzeit sehr hart. Meine Kinder sitzen zu Hause rum, sind arbeitslos. Ich habe ein behindertes Kind. Und alles ist so teuer geworden."