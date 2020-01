Ob die Raketeneinschläge in Bagdad mit einer solchen Taktik zusammenhängen, lässt sich bislang nicht belegen. Am Samstagnachmittag schlugen auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Balad im Irak, auf dem auch US-Soldaten untergebracht sind, sowie im Stadtzentrum Bagdads mehrere Raketen ein. Sie seien auf der Luftwaffenbasis, auf einem Platz in der hoch gesicherten Grünen Zone in Bagdad sowie dem Stadtteil Al-Dschadirija niedergegangen, so das irakische Militär. Angaben über mögliche Opfer gab es nicht.