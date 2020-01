Wie ist die Stimmung im Iran?

"Ich mache mir große Sorgen um meine Familie, ich bin ständig in Kontakt mit meinen Verwandten im Iran. In einem Monat wollte ich eigentlich wieder hin fliegen. Doch meine Großtante sagt, ich solle erstmal nicht kommen. Sie sagt, ich soll mir keine Sorgen machen, es wird schon keinen Krieg geben. Das war am Montag. Im Moment passiert so viel."



Wie ist hierzulande die Stimmung in der iranischen Community?

"Die Stimmung unter Iranern in Deutschland ist gerade extrem an elektrisiert. Es herrscht eine große Spaltung sowohl bei Iranern in Deutschland als auch im Land. In meiner Familie herrscht konsequente Ablehnung des Angriffs der USA - obwohl wir das Regime und Soleimani gleichzeitig ablehnen. Man bewegt sich zwischen zwei Polen: Einerseits lehnt man die Angriffe ab, andererseits fühlt man sich dazu gedrängt, etwas gegen die US-Außenpolitik zu tun. Dabei möchte man das Regime nicht unterstützen, auch nicht die Verehrung des Generals Soleimani. Das ist unter Iranern vor allem hierzulande eine Zwickmühle."



"Man hat das Gefühl, dass die kritischen Stimmen im eigenen Land – die unmittelbar vor zwei Monaten stattgefunden haben - komplett in den Hintergrund gestellt werden. Es macht mich traurig und es ist bestürzend. Man fragt sich was der Zweck dahinter war? Das Regime stand vor zwei Monaten kurz davor zusammenzubrechen. Für die kritischen Stimmen der Bevölkerung ist es das schlimmste, was passieren konnte - das sehen auch die Iraner in Deutschland so."



Wie könnte sich die Lage entwickeln?

"Bisher sah so aus, als würde es immer weiter eskalieren. Trotzdem glaube ich nicht an einen Krieg zwischen USA und Iran. Ich habe eher Angst vor dem was passiert, wenn die USA ihre Truppen aus dem Irak abziehen."



Farhad Bahmanis Eltern kommen aus dem Iran - er selber ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Vor drei Jahren machte er ein Auslandsjahr als Gaststudent im Iran. Farhad heißt eigentlich anders, aus Angst um seine Familie wollte er anders genannt werden.