Die Rastanlage war wegen Sprengstoffverdachts zeitweise gesperrt. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Wochenende herrschte an der A3 kurzzeitig Sprengstoffalarm. Grund dafür war die Festnahme eines Mannes, der im Zusammenhang mit einem Terroranschlag international gesucht wurde. Nun wurde bekannt, dass es sich um einen iranischen Diplomaten der österreichischen Botschaft in Wien handelt.



Der Mann soll laut Brüsseler Staatsanwaltschaft ein Kontakt eines Paares sein, das einen Bombenanschlag im französischen Villepinte geplant haben soll. Das Paar wurde in Belgien festgenommen.