Israel Katz spricht bei der UN-Generaldebatte.

Quelle: Frank Franklin II/AP/dpa

Angesichts der Bedrohung durch den Iran hat Israels Außenminister Israel Katz die Nähe der arabischen Golfstaaten gesucht. Es gebe gemeinsame Sicherheitsinteressen gegenüber dem Iran, sagte Katz in der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York.



Teheran destabilisiere die Region, sagte Katz. Gleichzeitig machte Katz die Regierung des schiitisch geprägten Landes für den Angriff auf eine Öleinrichtung im sunnitischen Königreich Saudi-Arabien Mitte September verantwortlich.