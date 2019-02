Mohamed Dschawad Sarif, der iranische Außenminister.

Quelle: Tobias Hase/dpa

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif ist nach der Ablehnung seines Rücktritts durch den Präsidenten zurück im Amt. Bei der Begrüßung des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan im Präsidialamt in Teheran war Sarif erneut neben Präsident Hassan Ruhani anwesend.



Zuvor hatte Ruhani in einem Schreiben an Sarif dessen Rücktrittsgesuch abgelehnt und ihn aufgefordert, seine Arbeit wieder aufzunehmen. Sarif hatte sein Rücktrittsgesuch am Montag eingereicht.