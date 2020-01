Mohammed Dschawad Sarif ist Irans Außenminister. Archivbild

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat nach eigenen Angaben von den USA keine Einreiseerlaubnis für eine UN-Sitzung in New York erhalten. "Sie fürchten, dass jemand in die USA kommt und Tatsachen enthüllt", sagte Sarif.



Die UN wollen sich mit der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA befassen. Das US-Außenministerium äußerte sich nicht zu Sarifs Visumsantrag. Als Gastgeber des UN-Hauptsitzes sollten die USA eigentlich ausländischen Regierungsvertretern die Teilnahme an UN-Sitzungen ermöglichen.