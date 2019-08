Die iranische Flagge weht auf dem Supertanker «Adrian Darya 1».

Quelle: Marcos Moreno/AP/dpa

Der iranische Öltanker "Adrian Darya-1" hält Kurs in Richtung Türkei. Das Schiff bewegte sich zuletzt ostwärts. Es befand sich rund 90 Seemeilen südöstlich Siziliens und etwa 300 Seemeilen westlich von Kreta. Dies ging aus Daten des Portals "Marinetraffic.com" hervor.



Das Schiff war sechs Wochen lang in Gibraltar unter dem Vorwurf festgehalten worden, das EU-Embargo gegen Syrien zu unterlaufen. Der Kurs des Schiffes könnte nun auch die Türkei in den Konflikt um den Tanker hineinziehen.