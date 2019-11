Der Iran beginnt am Samstag mit der Urananreicherung. Archivbild.

Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa

Der Iran nimmt am Wochenende die Urananreicherung in der Atomanlage Fordo südlich von Teheran wieder auf. Das gab die iranische Atomorganisation bekannt. Am Samstag sei Fordo bereit dafür, die Urananreicherung bis zu einem Anreicherungsgrad von 4,5 Prozent wieder aufzunehmen.



Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde sind am Samstag vor Ort. Die Maßnahmen sind ein Verstoß gegen das Atomabkommen von 2015, das die Entwicklung einer iranischen Atombombe verhindern soll.