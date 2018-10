Bahram Ghassemi, Sprecher des iranischen Außenministeriums Quelle: imago

Der Iran hat Vorwürfe über eine mögliche Einmischung Teherans in die US-Kongresswahlen als falsch und grundlos zurückgewiesen. "Die Amerikaner leiden diesbezüglich anscheinend an Wahnvorstellungen". Das sagte der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghassemi.



Das Büro des US-Geheimdienstkoordinators hatte zuvor mitgeteilt: "Wir sind besorgt über andauernde Kampagnen Russlands, Chinas und anderer ausländischer Akteure inklusive dem Iran." Die US-Kongresswahlen finden am 6. November statt.