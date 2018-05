Fathollah-Nejad: Nach dem harten Exit Trumps steht die Regierung Rohani innenpolitisch unter Druck, zumal machtvolle Hardliner einen Kollaps des Atomabkommens begrüßen würden. Innerhalb der gesetzten Frist will man vor allem von der EU "Garantien" - so der Duktus seitens des Obersten Führers Ayatollah Khamenei - über weitergehende wirtschaftliche Vorteile erhalten. Man will, so die Bekundungen, diese Frist abwarten, um dann gegebenenfalls das Atomprogramm wieder hochzufahren zu können.