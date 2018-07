Keine leichte Aufgabe für die Schweizer Regierung, den Bundesrat. Noch dazu, da man auf den Führer eines autoritären Staates trifft und unter Beobachtung von Menschenrechtlern steht.



So wird Rohani, der selbst in seiner Heimat unter dem Druck erzkonservativer Mullahs steht, zwar am Montag mit militärischen Ehren empfangen. Aber: Für den Besuch reist Bundespräsident Alain Berset nach Zürich. Es soll keine Parade in der Hauptstadt Bern geben, so das Credo der Eidgenossen, die auch von einem "offiziellen Besuch", nicht aber von einem "Staatsbesuch" sprechen wollen.