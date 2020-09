Der iranische Präsident Hassan Rouhani. Archivbild

Quelle: -/Iranian Presidency/dpa

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat US-Präsident Donald Trump als "globalen Unruhestifter" bezeichnet und ihm vorgeworfen, die Lage in vielen Weltregionen verschlechtert zu haben. Es gebe mehr Krisen als vor Trumps Amtszeit, sagte er in einer Rede.



"In den vergangenen zwei Jahren haben er und die amerikanische Regierung weltweit nur Unruhe gestiftet." Die USA bezichtigen hingegen den Iran, den Nahen Osten zu destabilisieren und Terrororganisationen zu unterstützen.