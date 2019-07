Irans Präsident Hassan Ruhani (Archiv).

Quelle: Uncredited/Office of the Iranian Presidency/AP/dpa

Irans Präsident Hassan Ruhani ist bereit, mit den USA zu verhandeln - und befeuert Gerüchte um Vorbereitungen eines Treffens. Er stellte laut seinem Webportal allerdings Bedingungen: Vorher müssten die Amerikaner zur Vernunft kommen, den Druck beenden und die Sanktionen gegen den Iran aufheben.



Zugleich traf Irans Außenminister Mohammed Sarif in New York ein. Es gibt Gerüchte, er wolle am Rande der UN-Vollversammlung eventuell ein Treffen im September mit der US-Seite vorbereiten.