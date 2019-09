Irans Präsident Ruhani schließt ein Treffen mit Trump nicht aus.

Irans Präsident Hassan Ruhani hat US-Präsident Donald Trump zu vertrauensbildenden Maßnahmen vor möglichen Gesprächen zwischen den beiden Konfliktparteien aufgerufen. Ruhani sagte Fox News in New York, Trump habe mit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran Vertrauen zerstört.



Die US-Regierung müsse die notwendigen Bedingungen für Gespräche schaffen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas traf in New York seine Kollegen aus dem Iran und Saudi-Arabien. Einzelheiten wurden nicht bekannt.