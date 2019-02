Veladi und seine Frau denken darüber nach, ihre Heimat zu verlassen. Erstmal in die Türkei. Von dort vielleicht weiter nach Europa oder in die USA. "Ich will, dass mein Sohn in einer sicheren und sorgenfreien Umgebung groß wird", sagt Bahar Veladi, Behzads Ehefrau und Mutter des gemeinsamen dreijährigen Sohnes Diako. Bahar Veladi ist Oberärztin im Universitätsklinikum von Tabriz, hat einen sicheren und für iranische Verhältnisse mit zurzeit rund 250 Euro im Monat gut bezahlten Job. Trotzdem will sie gehen: "Es ist sonst schon nicht einfach im Iran, aber durch die Sanktionen wird alles noch viel schlimmer."



So wie Familie Veladi denken viele. Der Islamischen Republik laufen die gut ausgebildeten Arbeitskräfte davon. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 28 Prozent. Durch die US-Sanktionen gegen den Iran haben viele ausländische Unternehmen und noch mehr Banken das Iran-Geschäft zurückgefahren oder ganz beendet. "Ich kenne zurzeit kein einziges deutsches Unternehmen, das neu im Iran investieren will", sagt Dagmar von Bohnstein, die Vertreterin der deutschen Wirtschaft im Iran, "und die, die schon da sind, wickeln nur noch die bestehenden Verträge ab."