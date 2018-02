Seitdem Russlands Präsident Wladimir Putin im September 2015 auf Seiten von Machthaber Baschar al-Assad in den Konflikt eingegriffen hat, wurden die Rebellen auf wenige Enklaven zurückgedrängt. Ebenso wie der Iran will Russland den Sturz Assads verhindern, da dies seine Interessen in der Region bedrohen würde. Allerdings decken sich Moskaus Interessen nicht überall mit denen Teherans.



Mit dem Einsatz hat sich Russland als Ordnungsmacht in der Region etabliert und als wichtiger Makler beim Ringen um die Nachkriegsordnung installiert. Mit dem Iran und der Türkei setzt sich Russland für regionale Waffenruhen in Idlib, Ost-Ghuta und den Rebellengebieten im Südwesten ein. Zugleich unterstützt die russische Luftwaffe allerdings derzeit eine Großoffensive der Regierungstruppen gegen die Rebellen in Idlib.

Bildquelle: dpa