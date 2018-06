Das iranische Team kam gestern auf dem Flughafen Wnukowo an. Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft setzt bei ihrer WM-Generalprobe auf Geheimhaltung. Das Testspiel des Teams des portugiesischen Trainers Carlos Queiroz gegen Litauen am Freitag in Moskau werde ohne Zuschauer stattfinden, teilte ein Sprecher mit.



Iran war gestern als erster ausländischer Teilnehmer in Russland angekommen und hatte sein Quartier in einem Vorort Moskaus bezogen. Bei ihrer fünften WM-Teilnahme treffen die Iraner in der Vorrunde auf Marokko, Spanien und Portugal.