"Ja", erklärt McVicar, "der deutsche Mittelstand, diese analytische, flexible Art, an das Geschäft ranzugehen, ist durchaus eines der Vorbilder für die Geschäftsentwicklung gewesen, gerade das Aus- und Fortbildungssystem." Dazu passt, ähnlich wie bei so vielen Mittelständlern in Deutschland, dass man mit einem innovativen, platzsparenden Rangier-Konzept bei ihren Gabelstaplern ein international mehr als konkurrenzfähiges Produkt geschaffen hat. Exporte in 85 Länder, eine kleine US-Filiale. Es könnte alles so schön sein – hinge da nicht ein Damokles-Schwert namens Brexit über der Firma.



Mitten in die Bauphase für die neue Zentrale platzte das Nein der Briten zur EU. Ein Schock, denn trotz aller Internationalität – die britischen Nachbarn sind die wichtigsten Kunden – und mehr, so McVicar. "Jeder vierte von 6.000 Gabelstaplern, die wir im Jahr zusammenbauen, geht nach Großbritannien. Unser größter Markt. Und zwölf bis 14 Prozent unserer Zulieferungen kommen von dort. Nach dem Referendum waren wir verunsichert, aber optimistisch. Wird schon. Jetzt, mehr als zwei Jahre später, sind wir verunsichert, wissen weniger, was passieren wird, als je zuvor."