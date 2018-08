Seit den 1990er Jahren kamen immer mehr Geschichten von Kindern ans Licht, missbraucht von Priestern, misshandelt von Nonnen. Besonders viele Fälle gab es in Irland, wo die Verquickung von Staat und Kirche so eng war, wo die Macht der Bischöfe tief in die Regierungsstellen hineinwirkte. Und wo der Katholizismus die nationale Identität formte - in Antithese zum Protestantismus der verhassten Engländer.



Das ist bei vielen Iren inzwischen ganz und gar vorbei. "Der Papstbesuch ist reine Geldverschwendung", schimpft Taxifahrer Paddy Donohoe, der seine Kundin am Papstkreuz im Phönix-Park absetzt. "Ich bete, ich glaube an Gott, aber mit dieser Kirche will ich nichts mehr zu tun haben. Zwei der Kardinäle, die beim letzten Papst- Besuch neben Johannes Paul II. standen, hatten Kinder. Was soll das Ganze?"