Der Besuch des Papstes in Irland sorgte weltweit für Aufmerksamkeit. Medial, war er auch im Land selbst präsent. Aber selten war im Stadtbild ein Papstbesuch so wenig sichtbar wie im katholischen Irland: kaum Fahnen in den Farben des Vatikans, keine großen Willkommensplakate, überschaubare Menschenmengen entlang der Fahrstrecke des Papstes. Der Empfang am Flughafen in Dublin am Samstagmorgen war schlicht und leise, weder jubelnde Jugendliche noch Tanzaufführungen in landestypischen Trachten. Es wird an allen Stellen deutlich, dass eine schwere Bürde auf dieser Reise liegt.



Bei den Teilnehmern des Weltfamilientreffens werden die Tage in Dublin in guter Erinnerung bleiben. Sie haben durch den Papst Ermutigung erfahren, mahnende Worte oder gar Verurteilungen, wie das bei früheren Begegnungen dieser Art der Fall war, blieben aus. Franziskus rief die katholischen Familien vielmehr dazu auf, Vorbild für andere zu sein. Er sieht in ihnen "Bollwerke des Glaubens und der Güte (…) in den Winden und Stürmen, die in unserer Zeit wüten". Ob es Franziskus allerdings auch gelungen ist, die Iren davon zu überzeugen, dass die katholische Kirche es ernst meint mit der Aufarbeitung der dunklen Kapitel ihrer Geschichte, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Denn entscheidend ist, dass er handelt.