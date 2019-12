Mannin Bay in der Grafschaft Galway

So gehört zu den vielen Kunstobjekten der Kulturhauptstadt auch eine Installation namens Borderline (Grenzlinie), an der Einwohner beiderseits der grünen Grenze - in Irland und im nordirischen Londonderry - mitgewirkt haben. Der finnische Lichtkünstler Kari Kola lässt die Connemara-Berge nahe Galway am irischen St. Patrick's Day (17. März) in Grün erstrahlen. Und Homers Odyssee wird am windgepeitschten Strand vorgelesen. Auch die kanadische Autorin Margaret Atwood, erst kürzlich mit dem renommierten britischen Booker-Preis geehrt, beteiligt sich an dem Programm.