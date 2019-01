Nordirland ist Teil des Vereinigten Königreichs, die Republik Irland gehört der EU an. Seit 1998 ist diese Grenze offen, darauf hatte man sich damals im Friedensabkommen von Belfast geeinigt und damit die 30 Jahre langen blutigen Auseinandersetzungen beendet. Ein Wiederaufflammen der Konflikte möchte man unbedingt verhindern. Wenn Großbritannien nun aus der EU austritt, wird die "grüne Grenze" Außengrenze der EU. Zollkontrollen und Kontrollen auf Qualität und Herkunft der Produkte wären also nötig, solange sich beide Vertragspartner nicht auf ein Freihandelsabkommen geeinigt haben. Das müssten sie in der Übergangsfrist bis Ende 2020 schaffen, gegebenenfalls kann diese Frist auch um weitere zwei Jahre verlängert werden.



Dennoch ist diese Zeit knapp bemessen, das Aushandeln eines solchen Abkommens ist sehr zeitaufwendig, da komplex. Sollten Großbritannien und die EU das also in dieser Zeitspanne nicht schaffen, greift der "Backstop": Dann bliebe Großbritannien in der Zollunion mit der EU, Nordirland sogar noch im europäischen Binnenmarkt. Dieses Sicherheitsnetz soll solange gelten, wie es kein gemeinsames Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien gibt. Eine einseitige Kündigung dieses "Backstops" ist nicht möglich. Das geht vielen Parlamentariern in London jedoch zu weit, daran entzündet sich der Streit.