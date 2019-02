Doch dass ausgerechnet die ehemaligen Besatzer, denen Historiker eine Mitschuld am entsetzlichen Ausmaß der irischen Hungersnot im 19. Jahrhundert geben, nun mit Lebensmittelknappheit drohen, kommt in Irland verständlicherweise nicht gut an. Für viele ist es nur ein Zeichen dafür, dass vor allem Mitglieder der Regierungspartei in London ihre Interessen ohne Rücksicht auf Verluste und vor allem ohne historisches Gespür durchsetzen wollen.



Der Druck auf Dublin ist extrem. Die Briten fordern, Irland solle nicht so störrisch sein und zustimmen, dass der Backstop zeitlich begrenzt werden kann. Dem geben bisher nur Stimmen vom Rand des politischen Geschehens in Irland nach. Ray Bassett, früherer irischer Botschafter, warnt, der vorhandene Austrittsvertrag müsse unbedingt verabschiedet werden. "Was nützt ein Flugzeug, das nicht fliegt? Wir sollten den Backstop auf fünf Jahre begrenzen. Wenn wir uns bis dahin nicht geeinigt haben, ist es schlimm genug, aber wenn der ungeordnete Brexit kommt, haben wir jetzt eine harte Grenze."