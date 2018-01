Im Süden, etwa auf der Inselkette der Florida Keys, wurden Evakuierungen angeordnet. Tausende Menschen verließen bereits die bedrohten Gebiete. Jeder müsse sich darauf vorbereiten, sein Zuhause zu verlassen, sagte Scott. Auch an Kubas Nordküste wurden Zehntausende ausländische Touristen vorsorglich in Sicherheit gebracht, die Behörden riefen die höchste Alarmstufe aus. Auch in der Dominikanischen Republik brachten die Behörden Touristen in Sicherheit.