Gestoppter Sattelschlepper auf der A5. Quelle: KEUTZ TV-NEWS/dpa

Ein völlig betrunkener Lastwagenfahrer ist auf den Autobahnen 67 und 5 in Hessen fast 20 Minuten als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Immer wieder kam es dabei zu gefährlichen Situationen. Ein Auto krachte seitlich in den Lastwagen, die beiden Insassen wurden leicht verletzt.



Mehrere Autos fuhren über Trümmerteile. Der Schaden geht in die Zehntausende. Den Lkw-Fahrer kümmerte das nicht. Erst nach einer rund 21 Kilometer langen Geisterfahrt konnte die Polizei den Mann stoppen.