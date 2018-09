Irans Präsident Hassan Rohani sprach während der Parade. Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Bei einem Anschlag auf eine Militärparade in der iranischen Stadt Ahwas sind nach offiziellen Angaben 24 Menschen getötet worden. Von einem Park aus schossen die Täter auf eine Gruppe von Mitgliedern der iranischen Revolutionsgarden, wie die Nachrichtenagentur Tasnim mitteilte.



Der Anschlag ist der schwerste dieser Art im Iran in den vergangenen Jahren. Wenige Stunden nach der Tat bekannte sich dann der IS zu dem Anschlag. Für die sunnitische Terrormiliz ist der schiitische Iran ein Erzfeind.