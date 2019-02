Paul Ziemiak (Archiv).

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die CDU will Kämpfern der Terrorgruppe IS, die einen deutschen und einen weiteren Pass haben, die deutsche Staatsangehörigkeit aberkennen. Das sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Das sei auch eine Frage von Sicherheit in Deutschland, wenn diese Menschen zurückkehren wollten.



Syriens Kurden haben Hunderte IS-Kämpfer und deren Familien festgenommen. Viele von ihnen würden gerne in ihre Heimatländer zurückkehren und auch die Kurden würden die Gefangenen gerne überstellen.