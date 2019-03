Die Bundesregierung will deutschen Kämpfern der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) unter bestimmten Bedingungen die Staatsangehörigkeit entziehen. Darauf haben sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Justizministerin Katarina Barley (SPD) geeinigt, wie ihre Ressorts am Montag bekannt gaben. Die Regelung soll nur für künftige Fälle gelten und nicht für jene Dschihadisten, die in der Vergangenheit für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft haben, nun inhaftiert sind und möglicherweise wieder nach Deutschland zurückkehren.