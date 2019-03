Man kann so einen Ort zwar in Grund und Boden bombardieren, aber die Ideologie des IS bekommt man nicht aus den Köpfen der Leute heraus. ZDF-Korrespondent Uli Gack

Die größte Gefahr sei nun, dass der Westen glaube, der IS sei besiegt, und seine Hände in den Schoß lege, so Gack. "Was wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist eine Brutalität in der Schlacht um Baghus, die eigentlich kaum zu überbieten war." Das habe bei vielen IS-Angehörigen eine Art Trotzreaktion hervorgerufen. "Man kann so einen Ort zwar in Grund und Boden bombardieren, aber die Ideologie des IS bekommt man nicht aus den Köpfen der Leute heraus."