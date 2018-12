Donald Trump hat auf die Kritik an seinen Aussagen reagiert.

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Nach heftiger Kritik am geplanten Abzug der US-Truppen aus Syrien hat Präsident Donald Trump seine Wortwahl mit Blick auf die Terrororganisation IS in dem Bürgerkriegsland geändert. Der IS sei "weitgehend besiegt", schrieb Trump auf Twitter.



Zuvor hatte Trump erklärt, der IS sei in Syrien komplett besiegt - die amerikanischen Soldaten könnten daher abgezogen werden. Wegen dieser Entscheidung sind bereits Verteidigungsminister James Mattis und ein Sonderbeauftragter zurückgetreten.