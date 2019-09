Der Angeklagte wird in den Gerichtssaal begleitet.

Am Oberlandesgericht Dresden hat am Dienstag ein Prozess gegen einen Mann begonnen, der von seiner Wohnung in Plauen (Vogtland) aus Menschen für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeworben haben soll. Dem 23-Jährigen aus Syrien wird Werben um Mitglieder und Unterstützer einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen.



Der mutmaßliche IS-Propagandist ist ein abgelehnter Asylbewerber, soll 2015 nach Deutschland gekommen sein und befindet sich seit Juli 2018 in U-Haft.