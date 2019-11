Lager Al-Haul (Archiv).

Quelle: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Gegen die IS-Rückkehrerin, die mit ihren Kindern in Deutschland zurückerwartet wird, laufen Ermittlungen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Außerdem müsse sie sich wegen Verletzung der Fürsorgepflicht verantworten, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Es bestehe kein Haftbefehl.



Die Frau sei 30 Jahre alt. Was mit der Frau nach der Landung geschehe, sei Sache der Polizei. Die Familie soll aus dem Lager Al-Hol in Nordsyrien kommen.