Das Auswärtige Amt hielt sich in einer Stellungnahme mit Details zurück: "Wir können bestätigen, dass heute drei weitere deutsche Kinder, die sich in Nord-Syrien in Gewahrsam befunden haben, von dort aus gemeinsam mit ihrer Mutter in den Irak ausreisen konnten." Die Familie soll aus dem Lager Al-Hol in Nordsyrien kommen.