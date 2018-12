McGurk begründete seinen Rückzug laut Medienberichten mit dem "Schock" über Trumps Syrien-Entscheidung, die er für unvertretbar halte. In einer Email an Kollegen im State Department fällte McGurk nach Informationen der "New York Times" ein vernichtendes Urteil über Trumps Kurswechsel in der Syrienpolitik. Er sehe sich nicht in der Lage, "diesen neuen Kurs auszuführen und gleichzeitig meine Integrität zu wahren", zitierte die "New York Times" aus der Mail. Trump habe "bei unseren Alliierten Verwirrung und bei unseren Partnern im Kampfgebiet Fassungslosigkeit hinterlassen".



Mit seinem Rückzug folgte McGurk dem Beispiel von Verteidigungsminister Jim Mattis, der zwei Tage zuvor aus Protest gegen Trumps unabgestimmte Syrien-Entscheidung seinen Rücktritt angekündigt hatte. McGurk hätte ohnehin im Februar aus dem Amt scheiden sollen. Mit seiner Entscheidung zum Abgang bis Jahresende machte McGurk nun seinen Unmut über Trumps Politik deutlich.