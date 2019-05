Die Lage ist sehr, sehr besorgniserregend. Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz

Wolfgang Ischinger: Es ist schon sehr, sehr besorgniserregend. Und ich finde es wirklich unpassend, wenn der Präsident, sozusagen am Sonntagnachmittag - bloß weil er grad auf Fox News etwas über Iran gesehen hat, angeblich - drei Minuten später dann diesen Tweet loslässt, der im eklatanten Gegensatz zu dem steht, was er ja in den letzten Tagen sehr deutlich gemacht hat: Nämlich dass er, erfreulicherweise - es gibt ja auch mal Good News aus Washington - in der Tat keinen Krieg mit dem Iran will, dass die Administration das nicht will.



Das schien ja die Lage etwas zu beruhigen, und jetzt dieser Tweet.