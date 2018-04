Damit er gleichzeitig hetzen und von gegenseitigem Verständnis und Rücksichtnahme schwadronieren kann, unterscheidet Seehofer zwischen der Religion selber und ihren Gläubigen. Bernd Riexinger, Die Linke

Die Grünen warfen dem CSU-Chef vor, Muslime vor den Kopf zu stoßen und wollen angesichts von Anschlägen auf Moscheen ein Zeichen der Solidarität setzen. An der Sitzung der Grünen-Bundestagsfraktion an diesem Dienstag nimmt der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, teil, wie Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Gemeinsam wollen wir ein klares Zeichen setzen, dass Gewalt in unserem Land - egal von wem und gegen wen - nicht geduldet wird." Seehofer habe mit Äußerungen zum Islam Muslime vor den Kopf gestoßen. "Das ist ein Skandal."



Auch der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, kritisierte Seehofer scharf. "Damit er gleichzeitig hetzen und von gegenseitigem Verständnis und Rücksichtnahme schwadronieren kann, unterscheidet Seehofer zwischen der Religion selber und ihren Gläubigen", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten."