Verfahren wegen Agententätigkeit.

Quelle: Bodo Schackow/zb/dpa

Für die Weitergabe von Informationen aus dem Umfeld der früheren Moschee in Hildesheim an den jordanischen Geheimdienst hat das Thüringer Oberlandesgericht einen 34-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Staatsschutzsenat sprach ihn der Agententätigkeit für schuldig. Er verhängte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr.



Der Angeklagte hatte gestanden, Daten von Personen an einen Freund in Jordanien geschickt zu haben. Er habe nicht gewusst, dass der für den Geheimdienst arbeite.